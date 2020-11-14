Hollanda'da skandal Türkiye haritası! 'Rüyanızda görürsünüz!'

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14 Kasım 2020 Cumartesi 09:24:00 - Güncelleme:14 Kasım 2020 Cumartesi 09:24:00

Hollanda'da skandal Türkiye haritası! Türk milletvekili 'Rüyanızda görürsünüz' diyerek düzelttirdi

Kaynak: AA

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Hollanda'da bir okulun müfredatında Türkiye'nin yarısını Kürdistan ve Ermenistan olarak gösteren haritanın bulunduğu sayfa Türk milletvekili Tunahan Kuzu'nun tepkisi üzerine düzeltildi. Kuzu tepkisini "Rüyanızda görürsünüz! Türk ve Türkiye düşmanlığı Hollanda okullarında bakın nasıl bir boyut aldı." sözleriyle dile getirdi.

Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, sosyal medya hesabından, Rotterdam'da bulunan STC meslek okulunun müfredatında kullanılan Türkiye'nin yarısını Kürdistan ve Ermenistan olarak gösteren haritanın bulunduğu sayfayı paylaştı.

Kuzu yaptığı paylaşımda tepkisini Hollandaca ve Türkçe şu şekilde dile getirdi:

"Rüyanızda görürsünüz! Türk ve Türkiye düşmanlığı Hollanda okullarında bakın nasıl bir boyut aldı."

Kuzu'nun tepkisi üzerine yazılı açıklama yapan okul, hatanın düzeltilmesi için söz konusu müfredatın kaldırıldığını ve Türkiye'yi parçalanmış gösteren haritanın değiştirileceğini belirtti.

Açıklamada, müfredatı hazırlayan öğretmenin haritayı yeterince iyi değerlendirmediği ifade edilerek, bu durumun can sıkıcı olduğu fakat bilerek yapılmadığı savunuldu.

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