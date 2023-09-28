Hollanda'da silahlı saldırı... Ölü ve yaralılar var
Kaynak: AA
Hollanda'nın Rotterdam kentinde iki silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırıları düzenlediği tahmin edilen 32 yaşındaki kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Hollanda'nın Rotterdam kentinde iki silahlı saldırı düzenlendi.
Rotterdam polisi, X sosyal medya hesabında, bir tıp merkezi ve yakınındaki binada düzenlenen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler olduğunu açıkladı.
Polis, saldırıları düzenlediği tahmin edilen 32 yaşındaki kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Ölenlerin sayısına ve saldırının detaylarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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