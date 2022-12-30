VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zelenskiy: Cephede yavaş yavaş ilerlediğimiz alanlar da var
Brezilya, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ülkeye giriş yasağını kaldırdı
Engellilerin araç alımında ÖTV muafiyeti üst limiti belirlendi
SİPER'den yeni yıl hediyesi: 100 kilometre menzili aştı
Karadağ Cumhurbaşkanı: Türkiye ile çok sağlam ve dostane ilişkilerimiz var
Trabzon'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
30 Aralık 2022 Cuma 19:33:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 19:33:00

Hollanda Başbakanı Rutte'yi tehdit eden kişiye 9 ay hapis cezası

Kaynak: AA

ABONE OL

Hollanda'da mahkeme, Başbakan Mark Rutte'yi Telegram kanallarından tehdit eden kişiye 9 ay hapis cezası verdi.

Hollanda'da mahkeme, Başbakan Mark Rutte'yi tehdit eden kişiye ilişkin kararını açıkladı.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, Amsterdam'da yaşayan 23 yaşındaki kişiye "tehdit" ve "terör" suçlarından toplam 21 ay hapis cezası verildiği ve bunun 12 ayının ertelenerek 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Sanığın ruh sağlığı yerinde olmadığı için mahkeme indirime gitti

Açıklamada, hakkında mahkumiyet kararı verilen kişinin halka açık Telegram kanallarında "Eski dünyayı yık", "Ateş et", "Parlamentoya saldır ve ölümcül kuvvetle düzensizliği temizle" şeklinde mesajlar paylaşarak parlamentoya karşı terör ve Rutte'ye karşı tehdit suçunu işlediği kaydedildi.

Savcılığın 33 ay hapis cezası talep ettiği ifade edilen açıklamada, sanığın ruh sağlığının yerinde olmadığı ve dışarıdan gelen etkiye çok açık olduğu için mahkemenin indirime gittiği vurgulandı.

Açıklamada, sanığın 2021 yazından bu yana tutuklu geçirdiği süre dikkate alınarak, mahkemenin 9 aylık hapis cezasının infazının tamamlandığına hükmettiği bilgisine yer verildi.

Etiketler : Hollanda Mark Rutte Telegram
Ara vermek yok

Ara vermek yok
Geceliğine 24 bin lira verdi

Geceliğine 24 bin lira verdi
Farkındalık ödülü

Farkındalık ödülü
Alışveriş şenliği

Alışveriş şenliği
Bir yıl sonra yeniden ekranda

Bir yıl sonra yeniden ekranda
Yasak Elma'nın Julia'sı

Yasak Elma'nın Julia'sı
Kubilay Aka: Ufak bir olaydı

Kubilay Aka: Ufak bir olaydı
Yılbaşı sahnesi iptal

Yılbaşı sahnesi iptal
‘Centilmen'ce ayrıldılar

‘Centilmen'ce ayrıldılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX