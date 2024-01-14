VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şehitlerimiz üzerinden provokatif paylaşım yapan 14 kişi yakalandı
Cudi, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler'de terör operasyonu!
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldırı eylemine müdahale eden grup ile polis arasında arbede
WhatsApp'a yeni metin tipi seçeneği
Görme engellilerin kader yoldaşı
Olimpiyat için her gün 25 kilometre koşuyor
14 Ocak 2024 Pazar 08:45:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 08:45:00

Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldırı eylemine müdahale eden grup ile polis arasında arbede

Kaynak: AA

ABONE OL

Hollanda'da, ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld'in planladığı Kur'an-ı Kerim'e saldırı eylemine müdahale eden grup ile polis arasında arbede çıktı.

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, PEGIDA'nın Arnhem kentinde belediyeden izin aldığı Kur'an-ı Kerim yakma eylemine karşı bir grubun gösteri yaptığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu grubun Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya müdahale etmek istediği ifade edildi.

Grup üyeleri ile polis arasında çıkan arbede nedeniyle PEGIDA'nın gösterisinin sona erdirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, polisin talimatına uymadıkları gerekçesiyle üç kişinin gözaltına alındığı, üç polis memurunun ise hafif yaralandığı bildirildi.

PEGIDA liderinin de polis tarafından koruma altına alındığı kaydedildi.

Fas kökenli Arnhem Belediye Başkanı Ahmed Marcouch yaptığı açıklamada, Hollanda'da kutsal bir kitabın yakılmasının yasak olmadığını aktardı.

Marcouch, böyle bir eylemin insanları etkilemesinin anlaşılabileceğini belirterek, şiddete başvurulmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Hollanda'da belediye başkanları, kamu düzeninin bozulması beklenen durumda gösteriyi yasaklama hakkına sahip bulunuyor.

Denk Partisi Arnhem Belediye Meclis Üyesi Yıldırım Usta, yayımladığı basın bildirisinde, Marcouch'un PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim'e saldırı eylemine izin vermesini eleştirdi.

Usta, "Fikir özgürlüğü bahanesi altında yapılan bu açıkça nefret suçu görmezden gelindi. Polisin köpeklerle Müslüman göstericilere karşı tutumu sadece gerilimi tırmandırmaktan öte bir işe yaramadı. Toplumumuzu korumak ve nefret eylemlerine karşı güçlü bir duruş sergilemek amacıyla belediye meclisinde daha etkin önlemler alınması için çeşitli girişimlerde bulunacağız." ifadesini kullandı.

HOLLANDA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR ARTTI

Wagensveld'in 2022 ve 2023 yılında ülkedeki farklı kentlerde Kur'an'a karşı yaptığı saldırı eylemlerinde, kamu düzeni ve güvenliğiyle ilgili düzenlemeye göre kamusal alanda ateş yakmanın yasak olması nedeniyle Kur'an'ı yakması durumunda polisin müdahale edeceği bildirilmişti.

PEGIDA hareketi lideri Wagensveld, geçen yıl 22 Ocak'ta Lahey kentinde geçici Hollanda parlamento binası önünde polis korumasında, 13 Şubat'ta ise Utrecht kentinde tek başına yaptığı gösteride Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Benzer şekilde 22 Ekim 2022'de Rotterdam'da Kur'an-ı Kerim yakmayı planlayan PEGİDA'nın eylemi, Wagensveld'in gözaltına alınmasıyla başlamadan bitmişti.

Rotterdam'daki gösterinin planlandığı yerde toplanan Müslüman gruplar, PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklamasına rağmen gösterisinin yasaklanmaması nedeniyle karşıt gösteri düzenlemişti.

Gözaltına alındıktan sonra aynı gün salınan Wagensveld, ertesi gün Lahey kentinde benzer bir eylem gerçekleştirmek istemiş fakat polis, gösteri kurallarına uymadığı gerekçesiyle Wagensveld'i yine gözaltına almıştı.

Wagensveld, geçen yıl 18 Ağustos ve 23 Eylül'de ise Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Etiketler : hollanda kuranı kerim saldırı eylem polis provokasyon
"Kumar beni mahvetti"

"Kumar beni mahvetti"
Lübnan'da yoğun ilgi

Lübnan'da yoğun ilgi
20 milyon başarısı

20 milyon başarısı
Çağatay sessizliği

Çağatay sessizliği
Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim

Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim
Afra'dan 'Mert' tavır!

Afra'dan 'Mert' tavır!
Yaşam Koçu galada

Yaşam Koçu galada
Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem

Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem
Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar

Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX