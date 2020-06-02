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02 Haziran 2020 Salı 17:10:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 17:17:00

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 967'ye yükseldi

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Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 5 artarak 5 bin 967'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi.

Hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 6 artarak 11 bin 750'ye ulaştı.

Ülkede vaka sayısı da son 24 saatte 102 artışla toplam 46 bin 647'ye yükseldi.

Hollanda'da bugün ortaöğretim kurumları 1,5 metre mesafeyi koruma şartıyla açıldı.

HOLLANDA'DA TEDBİRLERİN GEVŞETİLMESİ

Hollanda'da normalleşmede ikinci aşama 1,5 metre mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla dün başladı.

Buna göre kafe, müze ve sinemalarda personel hariç en fazla 30 kişi içeride bulunabilecek ve aynı aileden olanların 1,5 metre mesafe kuralına uymasına gerek kalmayacak.Teraslarda sayı sınırlaması olmayacak.

Toplu taşıma araçları tam hizmet sunacak, istasyonlarda sosyal mesafe korunacak, araçlarda yolcuların maske takması mecburi olacak.

İkinci aşamadan itibaren dışarıda en fazla 2 kişinin bir araya gelebilme kuralı sona erdi.

Korona belirtileri olan herkes 1 Haziran'dan itibaren test yapılması için başvuruda bulunabiliyor.

Hollanda hükümeti, 19 Mayıs'ta tedbirlerin gevşetilmesinde ilk aşamanın olumlu geçtiğini, 1 Haziran'dan itibaren ikinci aşamaya geçilmesinin mümkün olduğunu açıklamıştı.

Hükümet, 6 Mayıs'ta, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısında düşüş kaydedilmesinden dolayı önlemlerin 1 Eylül'e kadar 1,5 metre sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla aşamalı gevşetileceğini açıklamıştı.

11 Mayıs'ta başlayan ilk aşamayla kuaför salonları, sürücü kursları ve fizik tedavi merkezleri gibi yakın temasta bulunulan iş yerlerinin randevuyla çalışması kararlaştırılmıştı.

İlkokullar, kreşler, özel eğitim merkezleri ve kütüphaneler yeniden açılırken yetişkinlerin temasta bulunmadan açık alanlarda spor yapabilmesine olanak tanınmıştı.

Liseler ise 15 Haziran'dan itibaren eğitime başlayacak.

Bazı bölgelerde deneme sürecinde olan bakımevlerinde kalan yaşlılara ziyaret kısıtlaması uygulamasının ülke genelinde 15 Haziran'da sona ermesi bekleniyor.

1 Temmuz'dan itibaren ibadethane, cenaze ve düğünlerde 100 kişi bir araya gelebilecek, ülke içindeki tatil yerleri açılacak ve restoran ile kafeler 100 kişiye hizmet sunabilecek.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 27 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ikinci aşamanın başarılı geçmesi halinde, tüm spor tesislerinin daha önce belirlenen 1 Eylül yerine 1 Temmuz'dan itibaren açılabileceğini belirtmişti.

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