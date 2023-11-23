23 Kasım 2023 Perşembe 01:30:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 01:30:00
Hollanda'da ırkçı lider! "Ülkeyi biz yöneteceğiz"
Kaynak: AA
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Hollanda'da ırkçı lider Geert Wilders, oy sayım işlemi süren erken genel seçimlerde ilk sırada gittiklerini açıklayarak "Ülkeyi biz yöneteceğiz" dedi.
Hollanda'da ırkçı lider Geert Wilders, oy sayım işlemi süren erken genel seçimlerde ilk sırada gittiklerini açıklayarak "Ülkeyi biz yöneteceğiz" dedi.
- Hollanda'da ırkçı lider! "Ülkeyi biz yöneteceğiz"
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