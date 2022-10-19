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19 Ekim 2022 Çarşamba 17:37:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 17:37:00

Hollanda'da Danıştay, İslami okul vakfı yöneticilerini ihraç etme talimatını haksız buldu

Kaynak: AA

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Hollanda'da Danıştay, Eğitim Bakanlığının “hukuka aykırı uygulama” ve “yöneticilere vakıftan para aktarma” ile suçladığı başkent Amsterdam'da bulunan Haga Lisesi İslami Okulunun yöneticilerini ihraç etme talimatını haksız buldu.

Hollanda'da Danıştay, Eğitim Bakanlığının "hukuka aykırı uygulama" ve "yöneticilere vakıftan para aktarma" ile suçladığı başkent Amsterdam'da bulunan Haga Lisesi İslami Okulunun bağlı olduğu vakıf yöneticilerini ihraç etme ve değiştirme talimatının haksız olduğuna hükmetti.

Yerel medyada çıkan haberde, Hollanda eski Eğitim Bakanı Arie Slob'un, Eğitim Müfettişliğinin hazırladığı rapor üzerine 2019 yılında Haga Lisesi İslami Okulunun bağlı olduğu vakfın yöneticilerine verdiği talimatın gerekçelerinin Danıştay tarafından yetersiz bulunduğu belirtildi.

Haberde, vakıf yöneticilerini "kötü mali yönetim", "eğitimin kalitesinin takibinde ihmal", "yöneticilere vakıftan para aktarma" ve "hukuka aykırı uygulama" ile suçlayan Slob'un iki yıl önce Amsterdam Mahkemesi tarafından sadece ilk iki suçlamasının haksız bulunduğu ifade edildi.

Bunun yönetimin ihracı için yeterli olmadığı vurgulanan haberde, Slob'un ihraç talimatını geri çektiği kaydedildi.

Haberde, bakanın talimatını geri çekmesine rağmen "hukuka aykırı uygulama" ve "yöneticilere vakıftan para aktarma" suçlarını kabul etmeyen vakıf yönetiminin davayı Danıştay'a taşıdığı, bu suçlamaların ise bugün Danıştay tarafından haksız bulunduğu aktarıldı.

HOLLANDA'DA İSLAMİ OKULLAR

Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığına bağlı İslami okullar, diğer okullar ile aynı müfredata sahip bulunuyor.

Yaklaşık 14 bin civarında öğrencinin eğitim gördüğü ülke genelinde 60 İslami ilk öğretim okulu bulunurken, biri başkent Amsterdam'da diğeri ise Rotterdam'da olan İslami Lise okullarında toplam yaklaşık 1300 öğrenci okuyor.

İslami okulları, İslam kimliği ile kültürüne bağlı olan ve uygulamada bu değerlere önem veren eğitim kurumları olarak biliniyor.

Öğrencilere emin ve güvenli bir ortam hazırlayan İslami okulların diğer bir özelliği de pedagojide ev, sokak ve okul kültürü olarak bilinen saç ayağını eş zamanlı uygulayan bir eğitim sistemine sahip olması.

Etiketler : hollanda danıştay islami okul
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