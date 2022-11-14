Hollanda'da belediye binasına, Türkiye'ye destek için Türk bayrağı asıldı

Hollanda'da belediye binasına, Türkiye'ye destek için Türk bayrağı asıldı

Rotterdam Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısı nedeniyle Türkiye'ye destek ve dayanışma için belediye binasına asılan Türk bayrağının yarıya indirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Rotterdam belediye binasına asılan Türk bayrağı yarıya indirildi. Kalbimiz İstanbul saldırısında hayatını kaybedenler ve aileleriyle birlikte" mesajı paylaşıldı.