VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava geliyor
Kentsel dönüşüm gündeminde yok
10 yıldır estetik yaptırmamış
İmajını yeniledi
Hollanda'da anneler, Filistinli annelere destek için yürüdü
Zehir tacirlerine “Narkogüç-42” operasyonu: 364 gözaltı
06 Ocak 2024 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:06 Ocak 2024 Cumartesi 09:30:00

Hollanda'da anneler, Filistinli annelere destek için yürüdü

Kaynak: AA

ABONE OL

Hollanda'da bir grup anne, Gazze'de öldürülen çocuklar ve Filistinli annelere destek amacıyla yürüyüş düzenledi.

"Anne Devrimi" adlı yürüyüşe katılan anneler, Rotterdam kentindeki Schouwburg meydanında toplanarak şehir merkezinden Rotterdam Belediye binasına yürüdü.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan göstericiler, ellerinde kanlı kefene sarılmış bebek maketleri, bebek mama şişeleri ve lambalar ile şehirde yürüyüş yaptı.

"Onların isimleri var, onların hayalleri vardı" pankartı ve "Özgür Filistin" ve "İnsanları öldürmeyi durdur" dövizleri taşıyan anneler, İsrail aleyhinde slogan attı.

Anneler, yürüyüş öncesinde, İsrail tarafından Gazze'de öldürülen çocukların ve Filistinli annelerin yaşadıkları durum anlatılırken duygulu anlar yaşadı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, her annenin çocuğunu korumak istediği ve barış içinde yaşamasını dilediği belirtilerek, Filistin'deki annelerin ve çocukların bunu yapamadıkları vurgulandı.

Grup sözcüsü Deniz Yılmaz, AA muhabirine, Gazze'de öldürülen çocuklar ve Filistinli annelere destek olmak için yürüyüş organize ettiklerini söyledi.

İsrail tarafından öldürülen Filistinli çocukları görmezden gelen insanlara seslerini duyurmak istediklerini belirten Yılmaz, "Onların (Filistinli anneler) kaybettikleri evlatlarının acısını hissedemesek de duyurmak istiyoruz. Biz bugün burada onların Batı'daki sesi olmak istiyoruz." dedi.

Yılmaz, konuşmalardan sonra şehir merkezinde yürüyüş yapacaklarını belirterek, "Artık bu çocukların bir sayıdan ibaret olmadığını, sadece insan olduklarını hatırlatmak için böyle bir organizasyon yaptık." ifadesini kullandı.

Yürüyüşe katılan Rachel Vrijdag da Gazze'de katliam yaşandığını dile getirerek, "Orada insanlar öldürülüyor, orada çocuklar öldürülüyor. Bunun durması gerekiyor. Buna karşı sesimi duyurmak istiyorum. Ben bir anneyim, kadınım ve insanım." diye konuştu.

İsrail'in hedefinin Gazze'deki herkesi yok etmek olduğunu söyleyen Vrijdag, "Bu bir çatışma değil, soykırım. Nereden geldiğinizin önemli olmadığını düşünüyorum, ben Surinamlıyım ama bu durum herkesi ilgilendirmeli çünkü çocukların bombalanması asla kabul edilemez." dedi.

Etiketler : hollanda filistin israil gazze yürüyüş destek
Pop müziğin yoncaları

Pop müziğin yoncaları
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım
Önce danıştı sonra yazdı

Önce danıştı sonra yazdı
Prag'da masalsı düğün

Prag'da masalsı düğün
Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk

Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk
Henry ile fotoğraf çektirmek 200 dolar

Henry ile fotoğraf çektirmek 200 dolar
Tatilde spor yapıyor

Tatilde spor yapıyor
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX