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17 Ocak 2023 Salı 23:59:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 23:59:00

Hollanda, Ukrayna'ya hava savunma sistemi desteği sinyali verdi

Kaynak: AA

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna'ya hava savunma sistemi desteği sağlama niyetinde olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Rutte, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını kınayarak, ABD'nin desteklerinden ötürü Biden'a teşekkür etti.

Rutte, "Almanya ile (Ukrayna'ya) verdiğiniz patriot hava savunma sistemleri desteğine bizim de katılma niyetimiz var." dedi.

Diğer taraftan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin görüşmelerinde, iki NATO müttefiki olarak transatlantik bağları güçlendirme ve küresel meselelerde ortak çıkarlar bağlamında hareket etmeye olan bağlılıklarını vurguladıkları kaydedildi.

Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında yapılan siyasi, askeri, ekonomik ve insani yardımların ele alındığı belirtilen açıklamada, liderlerin ayrıca Hint-Pasifik'teki işbirliği, ekonomik gelişmeler ve kritik teknolojilerin önemini masaya yatırdıkları aktarıldı.

Etiketler : ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray
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