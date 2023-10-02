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Hollanda, havalimanı çevresindeki 3 bin haneye gürültü kirliliği nedeniyle 5,5 milyon avro tazminat ...
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02 Ekim 2023 Pazartesi 12:15:00 - Güncelleme:02 Ekim 2023 Pazartesi 12:15:00

Hollanda, havalimanı çevresindeki 3 bin haneye gürültü kirliliği nedeniyle 5,5 milyon avro tazminat ödeyecek

Kaynak: AA

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Hollanda hükümetinin, Amsterdam Schiphol Havalimanı çevresindeki 3 bin haneye gürültü kirliliği sebebiyle toplam 5,5 milyon avro tazminat ödeyeceği bildirildi.

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta yer alan haberde, Altyapı ve Su İşleri Bakanlığının konuyla ilgili sorulara tazminat alacakların 2017-2019 yıllarında gürültü kirliliğine maruz kaldıkları cevabını verdiği belirtildi.

Haberde, hükümetin Amsterdam Schiphol Havalimanı çevresindeki 3 bin haneye gürültü kirliliği nedeniyle toplam 5,5 milyon avro tazminat ödeyeceği kaydedildi.

Hane başı ortalama 1800 avro olan tazminatın ekim sonu veya kasım başında ödeneceği bilgisi paylaşıldı.

Son yıllarda havalimanı çevresinde ses limitinin aşılmasına rağmen Çevre ve Ulaştırma Denetim Kurumu (ILT) tarafından denetleme yapılmadığı öne sürülen haberde, kurumun 2024 yılından itibaren denetlemelere yeniden başlayacağı bildirildi.

Amsterdam Schiphol Havalimanı yetkililerince nisan ayında yapılan açıklamada, gürültü kirliliği sebebiyle 2025'ten itibaren gece ve özel jet uçuşlarının yasaklanacağı belirtilmişti.

Etiketler : hollanda havalimanı gürültü kirliliği tazminat
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