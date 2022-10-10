VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hollanda Başbakanı: Ukrayna'ya yönelik füze saldırıları terördür
AB, Nikaragua'nın büyükelçisini istenmeyen kişi ilan etti
Terör operasyonlarında bir haftada 91 şüpheli yakalandı
Avusturya, nükleer ve gazın yeşil yatırım olarak sınıflandırılmasını mahkemeye taşıdı
İngiltere'den Rus saldırıları sonrası Ukrayna'ya desteği güçlendirme sözü
Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını kınadı
Blinken, Aliyev'le Azerbaycan-Ermenistan arasındaki doğrudan görüşmeleri konuştu
AB ülkeleri 6 ayda enerji ithalatına 380 milyar euro harcadı
Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya füze saldırılarından dolayı “derin şok” yaşadı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı başvuru sonuçları açıklandı
Başkan Erdoğan'dan başörtüsü tepkisi: Yasakçı zihniyet pusuda bekliyor
MSB: Pençe- Kilit bölgesinde teröristlerin mühimmat ve silahları ele geçirildi
Bağcılar'da vinç devrildi, operatör hayatını kaybetti
Sakarya'da sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı
Dünya Bankası ve IMF başkanlarından 'resesyon' uyarısı
Almanya: Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için her şeyi yapıyoruz
Terör örgütü PKK yandaşları Strazburg'daki Avrupa Konseyi önünde gösteri yaptı
New York sosyetesini kandırarak ünlenen Anna Sorokin, ABD'de ev hapsine alındı
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak
Yeni infaz yasası geliyor: Cezasız suç kalmayacak
Tunus açıklarında 8 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı
KKTC'nin nüfusu 382 bin 836 olarak hesaplandı
Ford Türkiye Futgolf Şampiyonası 6. etabı tamamlandı
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
10 Ekim 2022 Pazartesi 22:54:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 22:54:00

Hollanda Başbakanı: Ukrayna'ya yönelik füze saldırıları terördür

Kaynak: AA

ABONE OL

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırıları için "Bu bir misilleme değil, terördür" dedi.

Başbakan Mark Rutte, sosyal medya hesabından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Az önce Zelenskiy, masum Ukraynalı sivilleri de vurmayı amaçlayan Rus füze saldırıları hakkında daha ayrıntılı bilgi verdi. Bu bir misilleme değil, terördür. Nefretimi dile getirdim ve Hollanda'nın, Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğini bir kez daha vurguladım."

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın bu sabah Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda 84 seyir füzesi ile 24 insansız hava aracı (İHA) kullandığını duyurmuştu.

Rusya'nın füze saldırıları, 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım ile Rusya'yı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nde 8 Ekim'de meydana gelen patlamanın ardından gerçekleşti.

Putin, Ukrayna istihbaratını, Kerç Köprüsü'ne "terör saldırısı" düzenlemekle suçlarken Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise köprüde meydana gelen patlamanın "başlangıç" olduğu yorumunda bulunmuştu.

Etiketler : Ukrayna Putin Zelenskiy
Kocaman severim

Kocaman severim
Akustik atılım

Akustik atılım
Artık daha cesurum

Artık daha cesurum
Bandırma'nın Umut'u

Bandırma'nın Umut'u
Hakaretten para kazanıyor

Hakaretten para kazanıyor
Karakterlerdeki ben değilim

Karakterlerdeki ben değilim
Atiye şenliği

Atiye şenliği
Sefo sevdiğim bir arkadaşım

Sefo sevdiğim bir arkadaşım
Yeni şarkıları hatırlamıyoruz

Yeni şarkıları hatırlamıyoruz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX