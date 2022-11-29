Hollanda Başbakanı Rutte: Ukrayna'ya hava saldırıları barbarca
Kaynak: AA
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "barbarca" hava saldırılarının sivil kayıplara neden olduğunu söyledi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin şu paylaşımda bulundu:
"Rusya'nın barbarca hava saldırıları sivil kayıplara neden oluyor ve milyonlarca insanı elektriksiz bıraktı. Az önce Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığım görüşmede, Hollanda'nın savaş hasarını onarma desteği ve 10 maddelik barış planını ilerletme hakkında konuştuk."
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