'Et yiyen' bakteri paniği

Japonya'da, A Grubu Streptokok (Strep A) bakterisinin yol açtığı streptokok toksik şok sendromu (STSS) vakalarındaki artış paniğe neden oldu.

Streptokok toksik şok sendromu (STSS) vakalarındaki artışın nedeni ise; ülkede birçok et ve deniz ürününün çiğ olarak tüketilmesi. Geçen yılın toplamında 941 olan vaka sayısı, bu yıl 2 Haziran'da 977'yi geçerek rekor seviyeye ulaştı. Et yiyen bakterinin ilk belirtileri arasında; ateş, titreme, kas ağrıları ve mide bulantısı yer alıyor.

TANSİYON VE KALBİ VURUYOR

'Streptokok pyogenes' bakterisinden kaynaklanan hastalığın ilerlemesiyle düşük tansiyon, kalp atışının hızlanması, uzuv nekrozu ve çoklu organ yetmezliği gibi daha ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Tokyo merkezli Kanto bölgesinde giderek artan hastalığın tedavisinde damar yoluyla antibiyotik uygulanarak çözülmeye çalışılsa da ölümlerin çoğunun 48 saat içinde gerçekleştiği belirtildi.

SIRADA KUŞ GRİBİ PANDEMİSİ VAR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) eski direktörü Robert Redfield, sıradaki pandeminin kuş gribinden kaynaklanabileceğini söyledi. Redfield, "Virüs insan reseptörüne bağlanma ve ardından insandan insana geçme yeteneğini kazandığında, işte o zaman pandemi yaşayacağız. Bence bu sadece an meselesi" dedi. Kovid-19'da ölüm oranı yüzde 0.6'yken, Redfield; kuş gribinde ölüm oranının muhtemelen 'yüzde 25'le 50 arasında bir yerde' olacağını söyledi.