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Hizbullah'tan sınır bölgesinde işgalci İsrail'e saldırı
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31 Ocak 2024 Çarşamba 18:02:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 18:02:00

Hizbullah'tan sınır bölgesinde işgalci İsrail'e saldırı

Kaynak: AA

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Lübnan'daki Hizbullah güçleri, sınır bölgesindeki işgalci İsrail güçlerinin askeri noktalarına saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden işgalci İsrail ordusuna ait askeri hedeflere gerçekleştirilen saldırıları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, işgalci İsrail'in sınır üzerinde yer alan Tayhat ve Mitat askeri noktalarına güdümlü füze ve uygun silahlarla saldırılar gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ayrıca, işgalci İsrail'e ait Hanita askeri noktasındaki istihbarat teçhizatlarının ve Bayda Blida askeri noktasında konuşlu Merkava tipi askeri tankın hedef alındığı belirtildi.

İşgalci İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 174 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Etiketler : Hizbullah saldırısı İsrail sınır Lübnan güçleri
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