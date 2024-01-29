Hizbullah'tan 'savaşa devam' mesajı: "Bedeli ne olursa olsun"

Hizbullah'tan 'savaşa devam' mesajı: "Bedeli ne olursa olsun"

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Abid, Hizbullah tarafından ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde düzenlenen törende konuştu.

Füzeleri ve direnişleriyle Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma içinde olmayı sürdüreceklerini söyleyen Abid, Lübnan'ın büyük yıkımın yaşandığı Gazze'ye dönüşmemesi ve kuşatılmaması için "vatanlarını savunacaklarını" ifade etti.

Gazze Şeridi'ndeki savaş sonlanana kadar "sahada hazır olmaya" devam edeceklerini kaydeden Abid, "Aksi durumda, arabulucular ne kadar öneri, çözüm sunarsa sunsun hiçbir faydası olmayacaktır. Gazze'de nihai ateşkes sağlanana kadar bedeli ne olursa olsun sahada kalmaya devam edeceğiz." dedi.

Lübnan'ın güney sınırında İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda 174 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldü.