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Hizbullah'tan İsrail'e saldırı
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14 Kasım 2023 Salı 15:12:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 15:12:00

Hizbullah'tan İsrail'e saldırı

Kaynak: AA

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Hizbullah, İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenledi. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 4 İsrail askeri öldü.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde sınır bölgesinde yer alan İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenledi.

Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in "Merc" askeri noktasına uygun silahlarla saldırı düzenlendiği ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu ifade edildi.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Lübnan'ın sınır bölgesindeki Ayta eş-Şaab ve Odeysa beldeleri çevresini topçu atışlarıyla vurduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 4 İsrail askeri öldü.

Etiketler : hizbullah israil saldırı
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