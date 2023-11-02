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02 Kasım 2023 Perşembe 19:01:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 19:01:00

Hizbullah'tan İsrail'e İHA saldırısı: Yüksek isabet oranıyla vuruldu

Kaynak: AA

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Lübnan Hizbullahı, işgal altındaki Şeba Çiftlikleri'nde konuşlanan İsrail ordusuna İHA ile saldırı düzenledi. Yapılan açıklamada kışla içerisindeki hedefin "yüksek isabet" oranıyla vurulduğu belirtildi.

Lübnan Hizbullahı, işgal altındaki Şeba Çiftlikleri'nde konuşlu bulunan İsrail'e ait Zebadin Kışlası'ndaki tabur karargahına iki insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait Zebadin Kışlası'ndaki tabur komutanlığına ağır patlayıcı yüklü İHA'larla saldırıldığı ve kışla içerisindeki hedefin "yüksek isabet" oranıyla vurulduğu belirtildi.

Uzmanlara göre Hizbullah, İsrail ile arasındaki çatışmaların başladığı 8 Ekim'den bu yana ilk kez bu tür bir silah kullanıyor.

Bu saldırının, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yarın yapacağı konuşmadan önce olması ise dikkati çekti.

Hizbullah, bu sabah yaptığı açıklamada da mensuplarının Lübnan'ın güney sınırına yakın El-Abad bölgesinde bulunan İsrail'e ait casus sistemini uygun silahlarla hedef aldığını ve sistemin doğrudan vurulduğunu duyurmuştu.

Etiketler : Şeba Çiftlikleri saldırısı İHA saldırısı Hizbullah saldırısı
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