Hizbullah'tan İsrail'e Burkan füzesi saldırısı

İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi.

Hizbullah, İsrail'e yönelik düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in sınır üzerinde yer alan Ramim askeri mevziisinin Burkan füzesi ile tam isabet vurulduğu belirtildi.

Hizbullah ayrıca İsrail'e ait Cel el-Alem askeri noktasını Falak-1 füzesi ile hedef aldıklarını açıkladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre ise İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin Lübnan'ın güneyinde yer alan Hula, Merkaba, Teyr Harfa ve Meysel Cebel'i hedef aldığı kaydedildi.

Ayrıca İsrail'e ait savaş uçaklarının Mervahin beldesinin etrafındaki bazı bölgeleri bombaladığı aktarıldı.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 181 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.