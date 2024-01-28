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28 Ocak 2024 Pazar 16:13:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 16:13:00

Hizbullah'tan İsrail'e ait askeri noktalara saldırı

Kaynak: AA

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Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin güneyinden İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah, İsrail güçlerine düzenlediği saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, sınırda yer alan İsrail'e ait Birket Rişe ve Ramim askeri noktalarına güdümlü füze ve uygun silahlarla saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre ise İsrail ordusuna ait savaş uçakları Mervahin beldesine saldırı düzenledi; bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Ed-Duhayra beldesinde yer alan bir eve de hava saldırısı yapıldığı kaydedildi.

NNA'nın bir başka haberinde de İsrail askerlerinin sınıra yakın Kefr Killa beldesine yoğun ateş açtığı belirtildi.

- İSRAİL ORDUSUNDAN SALDIRI AÇIKLAMASI

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden gelen saldırılara karşılık Hizbullah'ın Zibkin ve Hula beldelerinde yer alan hedeflerine savaş uçakları ile saldırı düzenlendiğini bildirdi.

"Güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak için" İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 171 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

Etiketler : Hizbullah saldırısı Güney saldırıları İsrail hedefleri
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