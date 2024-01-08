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08 Ocak 2024 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 16:00:00

Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından biri İsrail saldırısında öldürüldü

Kaynak: AA

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İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından birinin öldürüldüğü belirtildi.

Beyrut merkezli LBCI TV'nin haberine göre, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Hirbat Slim beldesinde bir araca düzenlediği hava saldırında Hizbullah'ın saha komutanlarından biri öldürüldü.

Öldürülen üst düzey Hizbullah mensubunun ismine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Lübnan resmi ajansı NNA, daha önce yayınladığı haberde, Hirbat Slim'de bir aracın İsrail'e ait insansız hava aracı ile hedef alındığını bildirmişti.

Hizbullah'tan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Etiketler : hizbullah komutan israil saldırı
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