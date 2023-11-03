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03 Kasım 2023 Cuma 16:39:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 16:39:00

Hizbullah savaşa girecek mi? "Pozisyonumuzu netleştireceğiz"

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Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Aksa Tufanı operasyonunun birden fazla cepheye yayıldığını belirterek, "Pozisyonumuzu netleştireceğiz" dedi.

Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Hizbullah'ın bu konuda takınacağı tutumuna ilişkin açıklama yaptı.

Nasrallah, açıklamalarında şunları kaydetti;

Aksa savaşı birden fazla cepheye yayıldı. Bu Allah yolunda yapılan bir savaş. Sokaklara çıkıp gösterilerle tepkinizi gösterin. Arap ülkelerine ve İslam ülkelerine sesleniyorum. Biz bu yola baş koyduk. Filistin için dayanışma içindeyiz. Irak ve Yemen'e bu savaşa katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ne Birleşmiş Milletler ne Birleşmiş Milletler Genel Konseyi, ne Avrupa Birliği ne de Arap ligi Filistinliler için hiç bir şey yapmadı. Bu siyanist rejim ve onun Washington'daki uzantıları için bir şeyler yapılmalı. Filistin ile omuz omuzayız. Aksa Tufanının bölgesel meselelerle ilgisi yok

Aksa Tufanı, Kassam Tugayları tarafından yapıldı. Bu operasyonun kararı Filistinliler tarafından verildi ve operasyon tamamen onlar tarafından yapıldı. Operasyon herkes tarafından gizlendi.

Etiketler : Hasan Nasrallah Hizbullah Aksa Tufanı operasyonu gazze israil
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