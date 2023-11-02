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02 Kasım 2023 Perşembe 07:04:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 07:04:00

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde bir İsrail SİHA'sını düşürdüğünü duyurdu

Kaynak: AA

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Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e ait silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüğünü bildirdi.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Meyadin tv'nin internet sayfasındaki haberde, Hizbullah'ın, İsrail'e ait SİHA'yı karadan havaya füzeyle düşürdüğü ifade edildi.

Haberde ayrıca, SİHA'nın, düşürülmeden önce Lübnan-İsrail sınırı yakınındaki Hunin ve el-Malikiye köyleri üzerinde uçtuğu bilgisi paylaşıldı.

Etiketler : hizbullah lübnan israil siha
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