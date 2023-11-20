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Hizbullah: Lübnan'ın güney sınırındaki operasyonlarda 1523 İsrailli yaralandı
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20 Kasım 2023 Pazartesi 17:48:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 17:48:00

Hizbullah: Lübnan'ın güney sınırındaki operasyonlarda 1523 İsrailli yaralandı

Kaynak: AA

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Lübnan'daki Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güney sınırındaki askeri operasyonlarda 1523 İsraillinin yaralandığını bildirdi.

Hizbullah'tan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın güney sınırındaki askeri operasyonlarda 1523 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Bu sayının nasıl belirlendiğine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, yaralılar arasındaki sivil ve asker sayısı da belirtilmedi.

HİZBULLAH İLE İSRAİL ORDUSU ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Hizbullah, çatışmaların başından bu yana 120 kilometrelik sınır hattında yer alan İsrail'e ait 40'tan fazla askeri noktayı hedef aldığını açıkladı.

İsrail de savaş uçakları ve İHA'larla düzenlediği saldırıların yanı sıra topçu atışlarıyla Hizbullah'ın saldırılarına yanıt veriyor.

Etiketler : lübnan hizbullah sınır operasyonu israil yaralıları
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