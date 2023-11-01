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01 Kasım 2023 Çarşamba 10:28:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 10:28:00

Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail kayıplarını açıkladı

Kaynak: AA

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Lübnan'daki Hizbullah Örgütü, 8 Temmuz'dan bu yana Lübnan sınırındaki İsrail kayıplarını açıkladı. İşte İsrail-Filistin çatışmasındaki son durum...

Lübnan'daki Hizbullah Örgütü, ülkenin güney sınırındaki operasyonlarda 120 İsrail askerini vurduklarını, 9 tankı imha ettiklerini ve bir insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu.

Hizbullah'a yakın Lübnan'daki al-Manar tv, İsrail ordusuyla yaşanan 23 günlük çatışmalara ilişkin bilgiler içeren infografik yayımladı.

Buna göre, Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik 105 saldırı düzenledi. Saldırılarda, istihbarat, iletişim, sinyal bozucu sistemler ve 33 radar hedef alındı. Askerleri taşıyan iki araç, iki Hummer ve 9 tank imha edildi, 120 İsrail askeri hedef alındı. Ayrıca 105 askeri bölge vuruldu, 69 iletişim sistemi yok edildi, 140 güvenlik kamerası ve 17 sinyal bozucu sistem imha edildi.

Bir insansız hava aracının düşürüldüğü operasyonlar sayesinde, İsrail'in kuzeyindeki Yahudilere ait 28 yerleşim bölgesi boşaltıldı ve 65 bin yerleşimci, işgal altındaki iç bölgelere gitmek zorunda bırakıldı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASINDAKİ SON DURUM

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 11 binden fazla yeri vurduğunu bildirdi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi genelinde 11 binden fazla yerin vurulduğu aktarıldı.

Vurulan hedeflerin Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'na ait askeri noktalar olduğu öne sürüldü.

İSRAİL GÜÇLERİ İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'DA 3 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri baskınlarda biri engelli 3 Filistinliyi öldürdü.

İSRAİL ORDUSU: GAZZE'DEKİ ÇATIŞMALARDA 9 ASKER ÖLDÜ, 4'Ü AĞIR YARALANDI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kayıplarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 9 İsrail askerinin öldüğü ifade edildi. Öldürülen askerlerin isimlerinin yayımlandığı kaydedildi.

Çatışmalarda 4 İsrail askerinin de ağır yaralandığı aktarıldı.

FİLİSTİN GAZETECİLER SENDİKASI: İSRAİL SALDIRILARI SONUCU GAZZE'DE 38 GAZETECİ VE MEDYA ÇALIŞANI ÖLDÜ

Filistin Gazeteciler Sendikasının Facebook sayfasından yapılan açıklamada, 7 Ekim sonrasında İsrail saldırıları sonucu 25 Filistinli gazeteci ve 13 medya çalışanının hayatını kaybettiği duyuruldu.

En az 35 gazetecinin evinin bombardımana maruz kaldığı belirtilen açıklamada, söz konusu gazetecilerin onlarca yakınının öldüğü kaydedildi.

Sendika, bu saldırılarda eşi ve iki çocuğu öldürülen Al Jazeera çalışanı gazeteci Vail Dahduh'un evinin bombalanması olayının maksatlı olduğuna dikkati çekti.

İsrail'in sistemli bir siyaset güderek Filistinli gazetecileri hedef aldığına işaret edilen açıklamada, 2000 yılından 7 Ekim'e kadar İsrail ordusunun 55 Filistinli gazeteciyi öldürdüğü ifade edildi.

Etiketler : Hizbullah İsrail-Filistin çatışma
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