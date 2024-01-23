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Hizbullah, İsrail'in gözetleme üssünü vurdu
23 Ocak 2024 Salı 14:39:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 14:39:00

Hizbullah, İsrail'in gözetleme üssünü vurdu

Kaynak: AA

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Hizbullah, İsrail mevzilerine saldırı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait askeri mevzilere saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan Tel Kubra mevzisi ve Meron hava gözetleme üssünün vurulduğu kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail ordusunun Lübnan'ın Blida beldesinde yer alan 3 eve savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediği ifade edildi.

Saldırıda evlerin tamamen yıkıldığı aktarıldı.

Etiketler : hizbullah israil saldırı
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