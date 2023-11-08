VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci İsrail kana doymuyor... Mülteci Kampı'na saldırdı
Depremin yaraları sarılıyor... Konutlar hak sahiplerine teslim edilecek
Dezenformasyon Bülteni'nin 98. sayısı yyaımlandı
Depremzedeleri dolandıran zanlılar yakalandı
RTÜK'ten Flash Haber TV'ye ceza
Başkan Erdoğan Özbekistan'a ulaştı
08 Kasım 2023 Çarşamba 14:18:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 14:18:00

Hizbullah İsrail'e saldırdı

Kaynak: AA

ABONE OL

Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktaya saldırı düzenledi. Hizbullah'ın saldırısından sonra İsrail ordusuna bağlı topçu birlikleri de Lübnan'ın Meys el Cebel ve Blida beldelerinin çevresini vurmaya başladı.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Lübnan Hizbullahı, 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile girdiği çatışmalara ilişkin yeni açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan Şumera askeri noktasına "uygun silahlarla" saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Hizbullah'ın saldırısından sonra İsrail ordusuna bağlı topçu birlikleri de Lübnan'ın Meys el Cebel ve Blida beldelerinin çevresini vurmaya başladı.

Etiketler : hizbullah israil saldırı
Kovboy sürprizi

Kovboy sürprizi
Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı

Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup
Hayali Harbiye sahnesi

Hayali Harbiye sahnesi
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Stüdyoya girdi

Stüdyoya girdi
Ameliyattan kurtuluş yok

Ameliyattan kurtuluş yok
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim

Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX