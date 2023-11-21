VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Cezayir'den ayrıldı
Yüksekova'da karla mücadele çalışması başladı
Başkan Erdoğan, Cezayir-Türkiye İş Forumu'na katıldı
Hizbullah İsrail'e ait askeri fabrikayı vurdu
Servis minübüsü alev topuna döndü: İşçiler ölümden kıl payı kurtuldu
Karabük'te trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı
21 Kasım 2023 Salı 21:32:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 21:32:00

Hizbullah İsrail'e ait askeri fabrikayı vurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Hizbullah'ın, İsrail'e ait askeri fabrika ve iki askeri noktaya saldırılar düzenlediği belirtildi.

Hizbullah, İsrail güçlerine yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı.

İsrail'in Lübnan'ın Nebatiye vilayetine bağlı Kefur bölgesindeki bir alüminyum fabrikasına yönelik daha önce gerçekleştirdiği saldırıya karşılık Hizbullah'ın da İsrail'in Şlomi bölgesinde yer alan savunma sanayi şirketi Rafael'in fabrikasını füzelerle hedef aldığı ifade edildi.

Saldırının ardından fabrikada yangın çıktığı kaydedildi.

Hizbullah, bir başka açıklamasında ise İsrail'in Beyt el-Helil askeri noktasının katyuşa füzesi, Avivim yerleşim birimindeki bir evde konuşlanan askerlerin de güdümlü füze ile vurulduğunu duyurdu.

Etiketler : hizbullah saldırı israil fabrika saldırı askeri nokta saldırı
Zeytin hasadı sona erdi

Zeytin hasadı sona erdi
En büyük pişmanlığını açıkladı

En büyük pişmanlığını açıkladı
Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi

Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi
Tedavi bitti, selameti yakın

Tedavi bitti, selameti yakın
Bu kez aşk için pres yapıyor

Bu kez aşk için pres yapıyor
Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca

Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca
Baba-kızın ilk pozu

Baba-kızın ilk pozu
Filmde anneliğin tadını çıkardı

Filmde anneliğin tadını çıkardı
‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba

‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX