Hizbullah, İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenledi
Kaynak: AA
Lübnan'daki Hizbullah Hareketinin, İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenlediği belirtildi.
Hizbullah, İsrail ordusuna ait sınırdaki askeri noktalara yönelik saldırılar hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, sınırdaki İsrail'in Misgav Am, Bayda Blida, Yiftah ve Metula askeri noktalarına "uygun silahlarla" saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.
Saldırıda tüm noktaların "tam isabetle" vurulduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in can kayıpları hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmedi.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.
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