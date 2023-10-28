Hizbullah, İsrail'e ait 2 noktayı vurdu
Kaynak: AA
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail'e ait 2 askeri noktayı vurduğunu açıkladı.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail'e ait 2 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.
İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışma halindeki Hizbullah, bugün gerçekleştirdiği saldırılar hakkında Telegram hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail'e ait Rişa ve Cerdah askeri noktalarının topçu atışı ve uygun silahlarla vurulduğu kaydedildi.
Lübnan-İsrail sınırı, 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ile İsrail ordusu arasında çatışmalara ve karşılıklı saldırılara sahne oluyor.
İsrail'in saldırılarda 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.
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