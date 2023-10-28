VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail, Türkiye'den tüm diplomatlarını geri çektiğini açıkladı
Emine Erdoğan'dan 'Büyük Filistin Mitingi' mesajı: "İstanbul'dan dünyaya haykırdık"
Konya, 4.0 ile sallandı
Hizbullah, İsrail'e ait 2 noktayı vurdu
Ticaret Bakanı Bolat: Orta Doğu ve Afrika'nın sorunlarının giderilmesinde güç birliği önemli
Suudi Arabistan'dan İsrail'e kınama: Saldırılar acilen durdurulmalı
28 Ekim 2023 Cumartesi 18:47:00 - Güncelleme:28 Ekim 2023 Cumartesi 18:47:00

Hizbullah, İsrail'e ait 2 noktayı vurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail'e ait 2 askeri noktayı vurduğunu açıkladı.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail'e ait 2 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışma halindeki Hizbullah, bugün gerçekleştirdiği saldırılar hakkında Telegram hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'e ait Rişa ve Cerdah askeri noktalarının topçu atışı ve uygun silahlarla vurulduğu kaydedildi.

Lübnan-İsrail sınırı, 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ile İsrail ordusu arasında çatışmalara ve karşılıklı saldırılara sahne oluyor.

İsrail'in saldırılarda 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Etiketler : Hizbullah İsrail sınır ÇATIŞMA
Cumhuriyet marşı besteledi

Cumhuriyet marşı besteledi
"Sette kendimi ağlamamak için zor tuttum"

"Sette kendimi ağlamamak için zor tuttum"
Kültür buluşması

Kültür buluşması
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor
Direniş filmi geliyor

Direniş filmi geliyor
Münasebetsiz bir gün!

Münasebetsiz bir gün!
Doğum gününde yad edildi

Doğum gününde yad edildi
Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur

Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX