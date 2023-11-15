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15 Kasım 2023 Çarşamba 18:25:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 18:25:00

Hizbullah, İsrail'e ait 2 askeri noktaya saldırı düzenledi

Kaynak: AA

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Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait 2 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail ordusuna karşı düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail ordusunun "Ruveysat el-Alem" ve "Ramim" askeri noktalarına uygun silahlarla saldırı düzenlendiği, hedeflerin tam isabet vurulduğu ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail tarafına bir dizi roket atıldığı, saldırıda yaralanan olmadığı belirtildi.

Saldırının yapıldığı noktaların topçu atışıyla hedef alındığı belirtilen açıklamada, İsrail ordusuna ait tankların da Hizbullah'a ait gözlem noktasını vurduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınır üzerinde yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Etiketler : Hizbullah saldırısı İsrail askeri noktaları Lübnan güney saldırıları
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