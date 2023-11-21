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21 Kasım 2023 Salı 12:07:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 12:07:00

Hizbullah, İsrail askerlerine saldırı düzenledi

Kaynak: AA

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Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde askerlerin konuşlandığı bir eve saldırı düzenledi. Açıklamada, söz konusu evin "uygun silahlarla" hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde askerlerin konuşlandığı bir eve saldırı düzenlediğini, sınırda çıkan çatışmalarda ise bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait Metula yerleşim biriminde yer alan ve İsrailli askerlerin konuşlandığı bir eve saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu evin "uygun silahlarla" hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah ayrıca Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusuyla girilen çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Açıklamada, Hizbullah mensubu Ali Muhammed Mazi'nin "Kudüs yolunda" hayatını kaybettiği ifade edildi.

Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda 7 Ekim'den bu yana ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 77'ye yükseldi.

İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN'DA BAZI YERLERİ VURDU

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından 3 tanksavar füzesiyle saldırı düzenlendiği, olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıya karşılık İsrail ordusunun Lübnan'da atışın yapıldığı noktayı hedef aldığı ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail ordusunun topçu atışlarıyla Lübnan'ın Deyr Harfa ve Ayta eş-Şaab beldelerini vurduğu kaydedildi.

Ayrıca İsrail savaş uçaklarının Kefr Şuba beldesi çevresine de hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Etiketler : hizbullah israil saldırı
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