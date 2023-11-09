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09 Kasım 2023 Perşembe 21:54:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 21:54:00

Hizbullah, işgalci İsrail'e ait 2 tankı imha ettiğini duyurdu

Kaynak: AA

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Lübnan'daki Hizbullah işgalci İsrail'e ait 2 tankı imha ettiğini açıkladı.

Lübnan'daki Hizbullah güçleri, işgali İsrail'e ait 2 tankı vurduklarını, ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, işgali İsrail'in kuzeyindeki Metula bölgesine füze saldırısı düzenledikleri belirtildi.

Saldırı sonucu işgali İsrail'e ait "Merkava" tipi iki tankın vurulduğu, tanklardaki askerlerden ölü ve yaralılar olduğu ifade edildi.

İşgali İsrail'den ise söz konusu saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah, gün içerisinde yaptığı açıklamada, İsrail tarafındaki Metula yerleşim birimine güdümlü füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

İşgali İsrail ordusu da Lübnan'dan atılan havan mermileri başta olmak üzere bir dizi saldırıya karşılık olarak bazı hedefleri tank ve top atışıyla vurduklarını açıklamıştı.

İşgali İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalarda şu ana kadar Lübnan'da 63 Hizbullah mensubu ile biri gazeteci, 3'ü çocuk toplam 14 sivil öldü. İsrail tarafında ise 4 asker ve 2 sivilin öldüğü duyuruldu.

İşgali İsrail'in Lübnan'a beyaz fosfor bombası ile düzenlediği saldırıda ise en az 40 bin zeytin ağacı tamamen yandı.

Etiketler : İSRAİL TANK HİZBULLAH LÜBNAN
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