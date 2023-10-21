VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Almanya: Gazze'deki insani durum dikkate alınmalı
"Oyuncu" Taşdöğen'den insanlık dışı sözler: "Filistin halkı bunu hak ediyor"
Denizli'de Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi
Hizbullah: Batı'nın iki devletli çözüm iddiaları göz boyamaktan başka işe yaramıyor
Dünyaca ünlü sanatçılardan İsrail destekçisi Biden'a ''Gazze'deki katliamı durdur'' çağrısı
Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Filistin diplomasisi
21 Ekim 2023 Cumartesi 19:04:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 19:04:00

Hizbullah: Batı'nın iki devletli çözüm iddiaları göz boyamaktan başka işe yaramıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Batılı ülkelerin İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümün savunucusu olduğu yönündeki iddialarının göz boyamaktan başka bir işe yaramadığını belirtti.

Hizbullah'tan yapılan açıklamaya göre Kasım, 20. yüzyılın başından beri İsrail'in Orta Doğu'daki varlığını cinayetlerle ve katliamlarla sürdürdüğünü ifade etti.

Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcı Kasım, şunları kaydetti:

"Direniş meşru bir haktır ve var olması gerekir, mücadele etme, yüzleşme ve özgürleşme hakkı vardır, aksi takdirde toprak geri alınamaz. ABD ve İsrail bilsin ki, şu anda olup biten her şeyin siyasi ve ahlaki sonuçlarına katlanacaklar. Batılı ülkelerin iki devletli çözümün savunucusu olduğu yönündeki iddialar göz boyamaktan başka bir işe yaramıyor."

"Aksa Tufanı'nın, büyük bir başarıya ulaşmış kahramanca bir direniş eylemi olduğunu, İsrail'in Aksa Tufanı'nda en büyük hezimeti aldığını ve başka hezimet istemiyorsa durması gerektiğini" belirten Kasım, "direnişin İsrail yıkılıncaya kadar süreceğini" kaydederek, "Hizbullah için direniş, İsrail'i devirmeye yönelik projenin bir parçasıdır. Pusula Filistin ve Kudüs'tür." ifadelerini kullandı.

İsraillilerin daha fazla müdahale etmesiyle işlerin daha da büyüyebileceğini kaydeden Kasım, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara da şifa temennisinde bulundu.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Etiketler : HİZBULLAH LÜBNAN FİLİSTİN İSRAİL BATI
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam
Tarabya, Kuruçeşme'ye taşındı

Tarabya, Kuruçeşme'ye taşındı
Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz
Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu

Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu
Doğum gününde yad edildi

Doğum gününde yad edildi
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Yapımcı olarak Cannes'da

Yapımcı olarak Cannes'da
Kardeşlerim'in İnci'si Seda Kırımlıoğlu setten sete koşuyor

Kardeşlerim'in İnci'si Seda Kırımlıoğlu setten sete koşuyor
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX