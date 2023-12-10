Hitler'in vurduğu şehir Gazze için ayakta

İspanya İç Savaşı'nın sembolik mekanlarından, Picasso'nun tablosunu yaptığı, 1937 yılında Alman ve İtalyan hava kuvvetlerince bombalanan Guernica meydanı Filistin için ayağa kalktı. 3 bin kişinin toplandığı meydanda Filistin bayrağıyla tepki gösterisi düzenlendi.

İspanya İç Savaşı'nın sembolik mekanlarından Guernica, diktatör General Francisco Franco tarafından yönetilen Milliyetçi Güçler'in talimatıyla 26 Nisan 1937'de Alman ve İtalyan uçakları tarafından bombalanmıştı.

SOYKIRIMA DİKKAT ÇEKİLDİ

3 binden fazla kişi, insan zinciriyle mozaik oluşturarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin acılarını ve Filistin bayrağını resmetti, sirenler çalındı, Filistinli ve Basklı sanatçılar çeşitli dillerde şiirler okudu. Okunan manifestoda da "İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım yaptığı" belirtilerek, "Tüm dünya ve uluslararası toplumdan Filistin halkının acılarını paylaşması ve katliamı durdurması" istendi. Başkan Erdoğan, Filistin için İsrail'i karşısına alan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hakkında "Filistin'in Avrupa Birliği tarafından tanınması için teklifimi yapacağım' diyecek kadar yiğit çıktı. Onun için ben kendisini alkışlıyorum" demişti.

Picasso, Guernica adlı eserini 15 günde söz konusu meydanda yaptı. Eser Madrid'de sergileniyor.

Gösteride Nazi sembolü, İsrail bayrağının içine resmedildi.

Filistinli ve Basklı sanatçılar çeşitli dillerde şiirler okudu.