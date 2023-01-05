Hırvatlar, Avro Bölgesi'ne dahil olmanın getirdiği değişim sürecini değerlendirdi

Hırvatistan aylar öncesinden değişime hazırlanırken, halk, günlük hayatlarını oldukça etkileyecek avro kullanımı konusunda kendilerini bekleyen geçiş sürecinin kolay olmasını temenni ediyor.

Resmi para birimi kunadan avroya geçiş süreci 15 Ocak'a kadar devam edecek.

Her iki para birimini de kullanabilen işletmeci Marko Mikulec, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kolay bir geçiş süreci beklediğini ifade ederek, "Kasa ve post makinelerini avroya çevirdim. Ödeme ne şekilde olursa olsun para üstü avro olarak veriliyor." dedi.

Eczacı Megi Gruber de vatandaşlardan bazılarının duruma şüpheyle yaklaştığı için hala alışveriş yapmadığını söyleyerek, "Karşımızdaki banka son günlerde açıldığı saatten itibaren yoğun mesai harcıyor." diye konuştu.

Emekli Ivan Bogeljic ise kuna ile yaptığı ödemelerde para üstü olarak avro aldığını belirterek, "Duruma hazırlıklıyım. Sadece 100 kunam kaldı. Avrolarım hazır. Gelecek günlerde her şey rayına oturacaktır." ifadesini kullandı.

Kafede garson olarak çalışan Aleksandar Manojlovic, müşterilerin "şimdilik" kuna ile ödemeye devam ettiklerini anlatarak, "Bunu 15 Ocak'a kadar yapabilecekler. Sonra kuna kalmayacak. Bence herkes bir an önce bankalara gidip ellerindeki kunaları avroya çevirmeli." dedi.

Hırvatistan'ın Şengen'e dahil olması Bosna Hersek için avantaj

Hırvatistan'ın 1 Ocak itibarıyla Şengen bölgesine dahil olmasının ise komşu ülke Bosna Hersek için büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

Bosna Hersek Sınır Polisi Müdür Danışmanı Svevlad Hoffman, Hırvatistan'ın Şengen'e dahil olmasının kendileri için çok avantajlı olduğunu vurgulayarak, "Bosna Hersek vatandaşları, Hırvatistan sınırındaki kontrolleri geçtikten sonra diledikleri AB ülkesine bekleme yapmadan geçiş yapabilecek. Bu son derece önemli bir durum." dedi.

Şengen bölgesinden önceki son duraklardan birisi haline gelen Bosna Hersek'te geçici süre uzun araç kuyruklarının oluşabileceğine dikkati çeken Hoffman, "Hırvatistan tarafından tam bir alışma sağlanana kadar araçların sınırda bekleme süresi uzayabilir." diye konuştu.

Bosna Hersek Dış Ticaret Odasından yapılan açıklamada da Hırvatistan'ın Şengen'e girmesinin ülkeleri üzerinde bazı etkileri olacağına işaret edilerek, "Bu bağlamda, daha sıkı kontroller uygulanacaktır." ifadesi yer aldı.

Şengen bölgesinin sınır kontrolü bulunmayan bir alan olduğu anımsatılan açıklamada, "Bosna Hersek'in, Hırvatistan ile 17 sınır geçişi var. Bu geçişlerden 2 tanesinde AB için her türlü eşyanın uluslararası geçişi yapılmaktadır. Dolayısıyla bu anlamda da kontroller artacaktır." değerlendirmesine yer verildi.

Hırvatistan, 2013'te AB üyesi oldu

AB'ye 2013'te üye olan Hırvatistan, 1 Ocak'ta Şengen bölgesinin 27'nci üyesi haline gelirken, aynı zamanda resmi para birimini de kunadan avroya çevirdi.

Hırvatistan, AB'ye katıldığı 2013'ten bu yana Şengen kurallarını parça parça uygulamaya koydu. Hırvatistan, Şengen'e dahil olmanın mal ve hizmetlerin serbest, hızlı ve daha ucuz dolaşımı sayesinde ülke ekonomisine olumlu yansıyacağını, rekabet gücünü artıracağını düşünüyor. Ülke, ayrıca Şengen üyesi olarak turizm gelirlerinin de artacağını tahmin ediyor.

Hırvatistan hükümeti, 1 Ocak'tan itibaren ülke sınırlarının kara, demir ve deniz yoluyla yapılan ulaşım ve taşımacılığın, Şengen kurallarına uygun hale getirileceğini açıklarken, havalimanlarının tam olarak hazır hale gelmesi için 26 Mart 2023 tarihini belirlemişti.

Hırvatistan aynı zamanda AB'de avro kullanan 20'nci ülke oldu.