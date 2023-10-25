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25 Ekim 2023 Çarşamba 20:42:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 20:42:00

Hırvatistan'da Gazze'ye destek: "Daha kaç hayat?"

Kaynak: AA

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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Göstericilerin Filistin bayrakları açtığı yürüyüşte "Zagreb Filistin'in yanında", "Hırvatistan Filistin'in yanında" ve "Daha kaç hayat?" yazılı dövizler taşındı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Zagreb'deki Faşizm Kurbanları Meydanı'nda gerçekleştirilen Filistin'e destek gösterisine, yüzlerce kişi katıldı.

Filistin bayrakları açılan gösteride, "Zagreb Filistin'in yanında", "Hırvatistan Filistin'in yanında" ve "Daha kaç hayat?" yazılı dövizler taşındı.

Göstericiler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulmasını talep etti.

Göstericilerden Emina Buzinkic, Filistin halkına destek vermek ve barış çağrısı yapmak için toplandıklarını söyledi.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk, 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 42 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Etiketler : gösteri hırvatistan destek filistin
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