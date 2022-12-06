Hırvatistan'da eğitim uçuşu yapan "Mig-21" tipi savaş uçağı düştü
Kaynak: AA
Hırvatistan'ın kuzeyindeki Viroviticko-Podravska Bölgesi'nde "Mig-21" tipi savaş uçağının eğitim uçuşu esnasında düştüğü bildirildi.
Hırvatistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 pilotla eğitim uçuşu yapan "Mig-21" tipi savaş uçağının ormanlık alana düştüğü ifade edildi.
Uçakta bulunan bir pilota ulaşıldığı belirtilen açıklamada, ikinci pilot için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, ilk yardım ve güvenlik ekiplerinin bölgede olduğu kaydedildi.
- İngiltere Kralı 3. Charles'a yumurta fırlatan kişi gözaltına alındı
- Türkiye sınırına uzanacak "Kuru Kanal" koridoru Irak'ta konuşuldu
- İngiliz sendika hükümeti uyardı! 'Gıda krizi' geliyor
- Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya mali yardımını veto etti
- Almanya'da RSV salgını: Çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu
- Hırvatistan'da eğitim uçuşu yapan "Mig-21" tipi savaş uçağı düştü