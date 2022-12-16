VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu: Dünyada gıda krizi oldu, Başkan Erdoğan çözdü
Yemen'de mayın patladı: 2'si çocuk 3 kişi öldü
Netanyahu: Suudi Arabistan ile tam diplomatik ilişkiler kurmayı umuyoruz
Bakan Akar'dan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na ziyaret
Çin: ABD ihracat kontrollerini kötüye kullanıyor
Bakan Çavuşoğlu Antalya'da inceleme yaptı: Çiftçimize gerekli desteği vereceğiz
Hırvatistan Meclisi'nden Ukraynalı askerlerin ülkede eğitim görmesine ret
Japonya Başbakanı: Karşı saldırı kapasitesi edinmek füze saldırılarına karşı zaruri
Gümüşhane'de zehir tacirlerine Jandarma darbesi
Bakan Koca: İlaç sorununun çözümü için ikinci adımı attık!
AB, Rusya'ya yeni yaptırım paketini onayladı
İstanbul'da kız çocuğunun cinsel istismarı iddiasına ilişkin davada yaş tespit raporuna ulaşıldı
Uzman ve başöğretmenlik sınavı için kesin sonuçlar açıklandı
Türk savaş uçakları Ege'de eğitim uçuşu yaptı
Antalya'da bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu korumaya alındı
TEKNOFEST'ten başvuru süreci devam eden yarışmalara davet
Bakan Kirişci 713,8 milyon liralık destek ödemesinin bugün yapılacağını duyurdu
Şişli'de başörtülü akademisyene saldırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa hapis cezası
FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025'ten itibaren 32 takımla yapılacak
Akdenizli ihracatçılar 11 ayda 17,8 milyar dolarlık dış satım yaptı
MEB yarıyılda ilk kez ücretsiz kurslar düzenleyecek
Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 8 düzensiz göçmen öldü
Yetersiz beslenme nedeniyle sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor
"Türkiye'nin İlk Yerli Tasarım Lokomotif Motoru" tanıtıldı
16 Aralık 2022 Cuma 18:50:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 18:50:00

Hırvatistan Meclisi'nden Ukraynalı askerlerin ülkede eğitim görmesine ret

Kaynak: AA

ABONE OL

Hırvatistan Meclisi, Ukrayna askerlerinin ülkede eğitim görmesine ilişkin teklifi onaylamadı.

Hırvatistan Meclisi, AB Askeri Yardım Misyonunun (EUMAM Ukrayna) bir parçası olarak Ukrayna askerlerinin Hırvatistan'da eğitilmesine ilişkin teklifi kabul etmedi.

Ülkede uzun zamandır tartışmalara sebep olan, 100 kadar Ukraynalı askerin ülke topraklarında eğitilmesine ilişkin teklifi reddeden milletvekillerinden bazıları, kararı hükümet ve cumhurbaşkanının ortaklaşa alması gerektiğine inandıklarını, aksi halde bunun anayasaya aykırı olacağının altını çizdi.

KARAR İÇİN 101 OY GEREKİYOR

Kararın alınması için 101 oy gereken meclisteki oturumda, 97 milletvekili, Ukraynalı askerlerin ülkelerinde eğitim görmesini onaylarken, 10 milletvekili aksi yönde oy kullandı.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Ukraynalı askerlerin ülkede eğitim görmesi taraftarıyken Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, böyle bir adımın ülkesini "gereksiz yere" savaşa dahil edeceğini savunuyor.

Etiketler : Hırvatistan meclis Andrej Plenkovic
Ayça'yla bir ilişkimiz yok

Ayça'yla bir ilişkimiz yok
Trafik kazası geçirdi

Trafik kazası geçirdi
Acısını sahnede paylaştı

Acısını sahnede paylaştı
Kırmızılı Hande

Kırmızılı Hande
Araç hiç frene basmamış

Araç hiç frene basmamış
Doğum kiloları gitti

Doğum kiloları gitti
Zirveye yerleşti

Zirveye yerleşti
5 yıl sonra setlere dönüyor

5 yıl sonra setlere dönüyor
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX