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Hırvatistan Meclisi feshedildi
14 Mart 2024 Perşembe 15:15:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 15:15:00

Hırvatistan Meclisi feshedildi

Kaynak: AA

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Hırvatistan Meclisi, hükümetin talebi üzerine yapılan oylama sonrası feshedildi.

Başkent Zagreb'de bulunan Meclis binasında düzenlenen oturumda, Meclis'in feshedilmesi oylandı.

151 sandalyeli Meclis'te oturuma katılan 143 milletvekilinin tamamı, fesih yönünde oy kullandı.

Hırvatistan'da en son 5 Temmuz 2020'de yapılan genel seçimlerin yeni tarihi, Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından açıklanacak.

Seçimlerin, Meclis'in feshedilmesinden en geç 60 gün sonra yapılması bekleniyor.

Hırvatistan'da genel seçimler 4 yılda bir yapılıyor.

Etiketler : hırvatistan meclis fesih
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