Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic Radman: Bizim için Türkiye, AB'nin anahtar partneri olarak kalacaktır
Kaynak: AA
Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke pozisyonuna işaret ederek, "Bizim için Türkiye (AB'ye) aday ülkedir ve AB'nin anahtar partneri olarak kalacaktır." dedi.
Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic Radman, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Bakan Fidan ile Türkiye-AB ilişkilerini de konuştuklarını ve Türkiye'nin AB'ye aday ülke pozisyonunda olduğunu belirten Grlic Radman, "Bizim için Türkiye (AB'ye) aday ülkedir ve AB'nin anahtar partneri olarak kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Grlic Radman, AB'nin Türkiye ile yapıcı bir diyalog gerçekleştirmesi için ellerinden gelen çabayı hiçbir zaman esirgemeyeceklerini kaydetti.
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