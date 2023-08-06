Hiroşima felaketinin 78. yılında kent yetkililerinden dünya liderlerine "nükleer" eleştirisi

İkinci Dünya Savaşı'nda Pasifik muharebelerinde Hiroşima'nın bombalanmasının 78'inci yılı dolayısıyla kentteki Barış Anıtı'nda tören düzenlendi.

Bombanın atıldığı saat 08.15'te (yerel saatle) bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törene kent yetkililerinin yanı sıra Japonya Başbakanı Kişida Fumio da katıldı.

Kişida, yaptığı konuşmada, artan gerilim ve çatışmalar sebebiyle nükleerden arındırılmış dünyaya giden yolun zorlaştığını belirterek, "Ancak bu durum, dünyanın yeniden bu yolda ivme kazanmasının önemini daha da artırıyor." ifadesini kullandı.

HİROŞİMA VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN DÜNYA LİDERLERİNE ELEŞTİRİ



Hiroşima Belediye Başkanı Matsui Kazumi, dünya liderlerinin nükleer tehditler konusunda acilen somut adımlar atması gerektiğini vurgulayarak, "Dünya liderleri, şu anda belirli politikacılar tarafından dile getirilen nükleer tehditlerin, nükleer caydırıcılık teorisinin ne kadar aptalca olduğunu ortaya çıkardığını kabullenmeli." dedi.

Vali Yuzai Hidehiko da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle nükleer silah kullanılması olasılığının gündeme geldiğine ve Kuzey Kore'nin nükleer programını geliştirdiğine işaret etti.

Yuzai, "Nükleer silahların, barışın ayrılmaz bir parçası olduğuna inanan nükleer caydırıcılık savunucuları, sadece nükleer silahsızlanma yolundaki ilerlemeyi geciktiriyor." şeklinde konuştu.

ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti. Üç gün sonra da Nagazaki'ye atom bombası atılmış, burada da en az 40 bin kişinin ilk anda öldüğü belirtilmişti.

Atom bombasının sonraki etkileriyle de büyük çoğunluğu sivil olmak üzere yaklaşık 110 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. İzleyen aylar ve senelerde radyasyona bağlı hastalıklardan bölgede ölümler devam etmişti.