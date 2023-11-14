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14 Kasım 2023 Salı 11:17:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 11:17:00

Hint Okyanusu 6.1 ile sallandı

Kaynak: AA

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Hint Okyanusu'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Hint Okyanusu'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Hint Okyanusu olduğunu duyurdu.

10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Etiketler : hint okyanusu deprem jeoloji
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