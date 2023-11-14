Hint Okyanusu 6.1 ile sallandı

Hint Okyanusu 6.1 ile sallandı

Hint Okyanusu'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Hint Okyanusu olduğunu duyurdu.

10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.