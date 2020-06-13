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13 Haziran 2020 Cumartesi 14:10:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 14:15:00

Hint komutandan Çin-Hindistan sınırındaki durumun kontrol altında olduğu mesajı

Kaynak: AA

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Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı General Manoj Mukund Naravane, Çin ile Hindistan sınırındaki durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı General Manoj Mukund Naravane, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çin ile sınırdaki durumun kontrol altında olduğunu dile getirerek, konuyla ilgili Çinli üst düzey askeri yetkililerle bir dizi görüşme yaptıklarını kaydetti.

Naravane, şimdiye kadar yapılan görüşmelerin sınırdaki gerilimin azaltılmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Hindistan ile sınırlarında son zamanlarda yaşanan gerilimlerin ardından iki ülkenin gerilimin düşmesine ilişkin görüş birliğine vardığını açıklamıştı.

Egemenlik hakları kaynaklı gerilim 2017'de tırmanmıştı

Hint yetkililer, mayıs başında Çin askerlerinin üç noktadan Ladakh bölgesine girdiğini, burada çadır ve askeri karakollar kurduklarını açıklamıştı. Askerlerin bölgeden ayrılmaları yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmişti.

Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde, iki ülke askerlerinin karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Hindistan ve Çin, Ladakh'ta yer alan Demchok, Chumar, Daulat Beg Oldie, Galwan Vadisi ve Pangong Tso Gölü çevresine ek güvenlik gücü konuşlandırmıştı.

Çin askerleri, Galwan Vadisi'nde yaklaşık 100 çadır kurarken, Pangong Tso Gölü'ndeki devriye botlarının sayısını da artırmıştı.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi yönetimi ise Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, söz konusu mesele son zamanlarda Pekin-Yeni Delhi hattında tansiyonun giderek yükselmesine neden oluyor.

İki ülke sınırında egemenlik hakları kaynaklı gerilim, 2017'de de yükselmişti.

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