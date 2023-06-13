Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 5,4 büyüklüğünde deprem oldu
Kaynak: AA
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 5,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Hindistan Sismoloji Merkezine göre, Cammu Keşmir'in Doda bölgesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 6 kilometre derinliğinde, yerel saatle 13.33'te kaydedilen sarsıntının ardından can veya mal kaybı rapor edilmedi.
Öte yandan deprem, Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesi, Lahor, İslamabad ve Peşaver şehirlerinde de hissedildi.
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