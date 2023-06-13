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13 Haziran 2023 Salı 12:08:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 12:08:00

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 5,4 büyüklüğünde deprem oldu

Kaynak: AA

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Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 5,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Hindistan Sismoloji Merkezine göre, Cammu Keşmir'in Doda bölgesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6 kilometre derinliğinde, yerel saatle 13.33'te kaydedilen sarsıntının ardından can veya mal kaybı rapor edilmedi.

Öte yandan deprem, Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesi, Lahor, İslamabad ve Peşaver şehirlerinde de hissedildi.

Etiketler : hindistan cammu keşmir deprem pakistan
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