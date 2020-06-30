Hindistan'dan tehlikeli adım! Obüs ve tankları sınıra yığdı
Hindistan ve Çin arasında krize neden olan doğu Ladakh'ta son dakika gelişmesi yaşandı. Hindistan ve Çin arasında uzun yıllar sonra ilk defa ölümlü çatışmanın yaşandığı sınır bölgesine obüs ve tank yerleştirildi. İli nükleer güç arasında yaşanan gerilimde çok sayısa Çin ve Hindistan askerinin ölmesinin ardandan bölgede tansiyon düşmüyor. Edinilen son dakika habere göre; Hindistan sınıra tank ve obüs konuşlandırdı.
Yaşanan sınır çatışmasının ardından Hindistan'ın 1597 kilometre uzunluğundaki iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı (LAC) boyunca ve Galwan Vadisi'ne, 155 milimetre çapında mühimmat atabilen obüsler ile T-90 tipi tanklar konuşlandırdığı belirtildi.
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Hindistan'ın bu adımı, bölgedeki barışın tesisine yönelik bir girişim olarak değerlendirilirken, yerleştirilen tankların aynı zamanda her türlü olumsuz duruma karşı tedbir amacı da taşıdığı kaydedildi.
Hint ve Çinli üst düzey askeri yetkililerin, taraflar arasındaki gerilimi düşürme amaçlı olarak bugün Ladakh'a bağlı Chushul'da bir araya gelmesi bekleniyor.
Hint ordusunun bölgeye tank konuşlandırma girişimi, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) bölgedeki pozisyonlarını zırhlı personel taşıyıcı ve askeri çadırlarla güçlendirmesinin ardından geldi.
SINIRDA GERİLİMİ YÜKSELTEN SÜREÇ
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.
Çin askerlerinin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmiş, iki ülke arasında bir diğer tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.
İki ülke askerlerinin Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.
Öte yandan haziran başında iki ülke dışişleri bakanlığı yetkililerinin sınırda artan gerilimi video konferans yoluyla görüştüğü açıklanmıştı.
Hindistan, anlaşmazlığın barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi konusunda Çinli yetkililerle hemfikir olunduğunu bildirmiş, Pekin yönetimi de iki ülkenin gerilimin düşmesine ilişkin konsensüse vardığını duyurmuştu.
Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.
Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi, Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.
Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de de Çin'in bölgedeki bir sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.
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