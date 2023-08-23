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Hindistan'dan bir ilk! Ay'ın güney kutbuna iniş yapıldı
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23 Ağustos 2023 Çarşamba 16:19:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 16:19:00

Hindistan'dan bir ilk! Ay'ın güney kutbuna iniş yapıldı

Kaynak: IHA

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Hindistan'ın uzay aracı Chandrayaan-3, Ay yüzeyine başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi. Hindistan, Ay'ın az keşfedilen güney kutbuna inen ilk ülke oldu.

Hindistan'a ait Chandrayaan-3 insansız uzay aracı, bin kilometrelik yolculuğunu tamamlayarak Ay'ın az keşfedilen güney kutbuna iniş yapmayı başardı. Hindistan, böylece ABD, Sovyetler Birliği ve Çin'in ardından Ay'a "yumuşak iniş" gerçekleştirebilen dördüncü, Ay'ın az keşfedilen güney kutbuna inen ilk ülke unvanlarına sahip oldu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uzay aracının inişini canlı olarak takip etti.

Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu ISRO tarafından geliştirilen Chandrayaan-3, iniş modülü, itme modülü ve araştırma aracından oluşuyor. Uzay aracının veri toplaması ve Ay hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere bazı deneyler yapması planlanıyor.

MALİYETİ 75 MİLYON DOLAR

Hindistan, Chandrayaan-3 insansız uzay aracını taşıyan roketi 14 Temmuz'da Sriharikota Adası'ndaki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatmıştı. Uzay misyonunun Hindistan'a yaklaşık 75 milyon dolara mal olduğu açıklanmıştı.

Hindistan'ın 2008'de Ay'a ilk yolculuğunu gerçekleştiren Chandrayaan-1, Ay'da su molekülleri keşfetmişti. Chandrayaan-2 ise 2019'da başarılı bir şekilde yörüngeye girmiş ancak Ay yüzeyine inişi başarısız olmuştu.

Öte yandan, 20 Ağustos'ta Rusya'nın uzay aracı Luna-25 kontrolden çıkarak Ay'ın yüzeyine çarpmış ve iniş başarısız olmuştu.

Etiketler : hindistan ay uzay
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