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Hindistan'dan "Artemis" adımı
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22 Haziran 2023 Perşembe 21:28:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 21:28:00

Hindistan'dan "Artemis" adımı

Kaynak: AA

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ABD'li yetkililer, Hindistan'ın ABD öncülüğünde Ay'da kalıcı üs kurmayı da kapsayan Artemis Anlaşması'nı imzalayacağını bildirdi.

ABD yönetiminden adı açıklanmayan üst düzey yetkililer, Asian News International'a (ANI) yaptığı değerlendirmelerde, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezinin (ISRO) insanlı uzay uçuşu operasyonları için stratejik çerçeve geliştirdiğini belirtti.

Yetkililer, "Uzay sektöründe, Hindistan'ın Artemis Anlaşması'nı imzalayacağını duyurabileceğiz." ifadesini kullandı.

ABD'deki Micron Technologies Şirketi'nin Hindistan'ın Gucarat eyaletinde montaj ve test tesisi kuracağını duyurmasına atıfta bulunan yetkililer, kuruluşuna Hindistan Ulusal Yarı İletken misyonunun destek olacağı bu tesisin, en az 800 milyon dolarlık bir yatırım olacağını aktardı.

Yatırım miktarının Hint yetkililerin ilave finansal destekleriyle 2,75 milyar dolara kadar çıkabileceğine işaret eden yetkililer, bir diğer yarı iletken ekipman üretim şirketinin de 60 bin Hint mühendise eğitim vereceğini dile getirdi.

Yetkililer, ABD'nin Hindistan'da iki yeni konsolosluk açma niyetlerinin olduğunu da ifade etti.

ABD ve Hindistan martta yarı iletken tedarik zincirine ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı.

ARTEMİS ANLAŞMASI

1967 Dış Uzay Anlaşması'na dayanan Artemis Anlaşması, "uzayın sorumlu keşfinin yönetimini geliştirmek için çok taraflı, bağlayıcı olmayan bir ilke ve kurallar bildirgesi" olarak biliniyor.

Artemis Anlaşması'nın ilkeleri arasında uzay nesnelerinin kaydı, faaliyetlerin çakışmasının önlenmesi, bilimsel verilerin paylaşımı ve acil yardım sağlanması gibi maddeler yer alıyor.

ABD, aynı anlaşma çerçevesinde Ay'da kalıcı bir üs kurulması ve Ay'ın hem Mars yolculuğu için bir durak olarak kullanılması hem de burada değerli madenlerin çıkarılmasını öngörüyor.

Anlaşma ilk kez resmi olarak 5 Mayıs 2020'de gündeme gelmişti.

NASA 16 Mayıs 2020'de birçok ülke ile Artemis projesi için ikili anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

ABD Dışişlerine göre Artemis Anlaşması'nın imzacıları arasında ABD ve Fransa'nın yanı sıra Avustralya, Bahreyn, Brezilya, Kanada, Kolombiya, İsrail, İtalya, Japonya, Güney Kore, Lüksemburg, Meksika, Yeni Zelanda, Polonya, Romanya, Singapur, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere yer alıyor.

Etiketler : artremis abd hindistan abd-hindistan
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