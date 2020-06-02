Hindistan'da son 24 saatte rekor koronavirüs vakası

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 8 bin 171 yeni vaka ile ülke genelindeki toplam vaka sayısının 198 bin 706'ya ulaştığı belirtildi.



Açıklamada salgın dolayısıyla son bir günde 204 kişinin hayatını kaybettiği, yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 598'e çıktığı kaydedildi.

Hindistan’da 5 gündür Kovid-19 vaka sayıları 7 binin üzerinde seyrediyor.

Salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde vaka sayısı 70 bin 13'e çıktı. Maharaştra'yı 23 bin 495 vaka ile Tamil Nadu, 20 bin 834 ile Yeni Delhi ve çevresindeki bölgeleri içerisine alan Ulusal Başkent Bölgesi ve 17 bin 200 ile Gucerat izledi.