17 Haziran 2020 Çarşamba 09:21:00 - Güncelleme:17 Haziran 2020 Çarşamba 09:56:00
Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2003 kişi yaşamını yitirdi
Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2003 kişi yaşamını yitirdi.
Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2003 kişi yaşamını yitirdi.
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- Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2003 kişi yaşamını yitirdi
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